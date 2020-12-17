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Зеленський просить послів добути вакцину проти COVID на січень 

Четвер, 17 грудня 2020, 14:44

Президент Володимир Зеленський просить дипломатів України застосувати усі зв'язки в інших країнах, щоб українці отримали вакцину проти коронавірусу вже в січні. 

Джерело :Зеленський у виступі на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, Офіс президента 

Пряма мова: "На даний момент нагально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною, і, найголовніше, – якісного виробництва. Над цим завданням працюють керівництво держави, дипломатичний корпус, працівники українських спецслужб. Таким шляхом ідуть усі країни світу, так маємо працювати і ми.

Інформація про основні компанії-виробників вакцини, країни, де вже почалася або невдовзі почнеться масова вакцинація, а також де можуть очікуватися надлишки вакцини, – ця інформація є, вона доступна.

Нам необхідно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року, саме в січні, щоб розпочати вакцинацію в Україні". 

Деталі: Зеленський зазначив, що у багатьох країнах вакцинація почнеться наприкінці грудня у січні, але Україна не входить до пріоритетних 92 країн, які отримають вакцину в січні-лютому. Тому президента закликав послів включати "усі контакти", які є, аби Україна змогла купити вакцину раніше, ніж отримає препарати від глобальної ініціативи COVAX.

Президент звернувся насамперед до послів у Великій Британії, США, Франції, Німеччині, Італії, до представника при ЄС, але додав: "Це не означає, що всім іншим послам треба розслаблятися".

Зеленський наголосив, що для збереження життя українців важливий кожен день.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 17 грудня повідомив, що глобальна ініціатива COVAX щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 схвалила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, якими зможуть безкоштовно прищепити 4 мільйони українців із груп ризику. 

Ця вакцина буде надходити партіями, першу з них у МОЗ очікують наприкінці першого кварталу 2021 року. 

Раніше Максим Степанов припускав, що перші щеплення проти COVID в Україні зможуть зробити у лютому препаратами, які країна закупить безпосередньо у виробників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що громадяни також зможуть придбати вакцини самі, коли ці вакцини надійдуть у продаж.

За даними МОЗ, у групах ризику перебувають 21 мільйон українців, саме їм першим будуть робити щеплення від коронавірусу за державний кошт.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийвакцинаціякоронавірусCovid-2019дипломатичні відносини


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