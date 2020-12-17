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COVAX схвалила заявку України: МОЗ чекає на перші вакцини з березня 

Четвер, 17 грудня 2020, 08:54
COVAX схвалила заявку України: МОЗ чекає на перші вакцини з березня 

Глобальна ініціатива COVAX щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 затвердила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, якою зможуть безкоштовно прищепити 4 мільйони українців із груп ризику. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 

Пряма мова: "Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX щодо отримання певної кількості вакцин. У результаті численних перемовин ми домоглися, що ми отримаємо 8 мільйонів доз по цій ініціативі. Ми практично завершили вже підписання документів, було подано відповідні заявки – і ми отримали схвалення цієї заявки. 

Згідно з ініціативи COVAX, ці 8 мільйонів доз почнуть постачатися з кінця першого кварталу наступного року. Ми розраховуємо їх отримати до кінця першого півріччя 2021 року. Вони будуть іти відповідними траншами.

У такий спосіб ми зможемо забезпечити вакцинацію щонайменше 4 мільйонів громадян, бо 8 мільйонів доз, а одна людина отримує дві дози".

Деталі: Степанов зазначив, що для придбання решти необхідних доз Україна ще з літа веде переговори з компаніями, які перебувають на завершальних етапах вироблення вакцини, а президент Володимир Зеленський веде переговори з керівниками країн, де розміщені ці виробники, щоб провести широкомасштабну вакцинацію у 2021 році. 

Міністр нагадав, що МОЗ просив передбачити у держбюджеті на 2021 рік 15,1 млрд грн на вакцинацію, але в результаті передбачено лише 2,6 млрд грн, що майже у 6 разів менше необхідної кількості. Тому в МОЗ "в екстреному порядку" підрахували, що зможуть акумулювати на вакцинацію ще до 2,3 млрд грн.

Лише у групах ризику перебувають 21 мільйон українців, саме їм першим будуть робити щеплення від коронавірусу за державний кошт.

Міністерство охорони здоров'я готує Національний план із вакцинації від COVID-19

Раніше Максим Степанов припускав, що перші щеплення проти COVID в Україні зможуть зробити у лютому препаратами, які країна закупить безпосередньо у виробників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що громадяни також зможуть придбати вакцини самі, коли ці вакцини надійдуть у продаж.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗСтепанов
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