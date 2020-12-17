Зеленский просит послов добыть вакцину против COVID на январь

Президент Владимир Зеленский просит дипломатов Украины применить все связи в других странах, чтобы украинцы получили вакцину против коронавируса уже в январе.

Источник: Зеленский в выступлении на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, Офис президента

Прямая речь: "На данный момент очень важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и самое главное – качественного производства. Над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус, сотрудники украинских спецслужб. Таким путем идут все страны мира, так должны работать и мы.

Информация об основных компаниях-производителях вакцины, страны, где уже началась или скоро начнется массовая вакцинация, а также где могут ожидаться излишки вакцины, – эта информация есть, она доступна.

Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине".

Детали: Зеленский отметил, что во многих странах вакцинация начнется в конце декабря в январе, но Украина не входит в число приоритетных 92 стран, которые получат вакцину в январе-феврале. Поэтому президент призвал послов включать "все контакты", чтобы Украина смогла купить вакцину раньше, чем получит препараты от глобальной инициативы COVAX.

Президент обратился прежде всего к послам в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, к представителю при ЕС, но добавил: "Это не означает, что всем другим послам надо расслабляться".

Зеленский отметил, что для сохранения жизни украинцев важен каждый день.

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов 17 декабря сообщил, что глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 одобрила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которыми смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.

Эта вакцина будет поступать партиями, первую из них в Минздраве ожидают в конце первого квартала 2021 года.

Ранее Максим Степанов предполагал, что первые прививки против COVID в Украине смогут сделать в феврале препаратами, которые страна закупит непосредственно у производителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что граждане также смогут приобрести вакцины сами, когда эти вакцины поступят в продажу.

По данным МОЗ, в группах риска находятся 21 миллион украинцев, именно им первым будут делать прививки от коронавируса за государственный счет.