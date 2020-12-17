Путін заявив, що в окупованому Криму "достатньо прісної води"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в окупованому Криму достатньо власних запасів прісної води і зараз там проводять геологічні дослідження.

Джерело: прес-конференція Путіна 17 грудня

Пряма мова: "У Криму проводяться геологічні дослідження...

Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму достатньо, просто цим і за радянських часів, і коли Крим входив до складу України, не займалися.

Є для Криму ще одна новація: фахівці говорять про те, що в прилеглій до Криму акваторії Азовського моря, під Азовським морем, можуть бути дуже великі запаси прісної води".

Деталі: За його словами, кошти на пошук води в окупованому українському півострові виділяються.

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