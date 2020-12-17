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Путін заявив, що в окупованому Криму "достатньо прісної води"

Четвер, 17 грудня 2020, 14:36
Путін заявив, що в окупованому Криму достатньо прісної води

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в окупованому Криму достатньо власних запасів прісної води і зараз там проводять геологічні дослідження.

Джерело: прес-конференція Путіна 17 грудня

Пряма мова: "У Криму проводяться геологічні дослідження...

Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму достатньо, просто цим і за радянських часів, і коли Крим входив до складу України, не займалися.

Є для Криму ще одна новація: фахівці говорять про те, що в прилеглій до Криму акваторії Азовського моря, під Азовським морем, можуть бути дуже великі запаси прісної води".

Деталі: За його словами, кошти на пошук води в окупованому українському півострові виділяються.

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Передісторія:

  • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
  • Через брак води у Криму окупанти ввели жорсткі графіки подачі води в Сімферополі, Сімферопольському та Бахчисарайському районах, Алушті та прилеглих селищах, Ялті, Білогірську та Євпаторії. Водопостачання Сімферополя в основному переорієнтували на підземні джерела, у Ялті воду будуть подавати по годинах.
  • Окупаційна влада заявила, що у квітні 2021 року в систему водопостачання Сімферополя нібито почне надходити прісна вода з водозабору, який наповнять за допомогою додаткових свердловин, хоча викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення ґрунтів.

Українська правда

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Теми: КримводаПутінокупаціяанексія
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