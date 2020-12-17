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Путин заявил, что в оккупированном Крыму "достаточно пресной воды"

Четверг, 17 декабря 2020, 14:36
Путин заявил, что в оккупированном Крыму достаточно пресной воды

Президент России Владимир Путин заявил, что в оккупированном Крыму достаточно собственных запасов пресной воды и сейчас там проводятся геологические исследования.

Источник: пресс-конференция Путина 17 декабря

Прямая речь: "В Крыму проводятся геологические исследования…

Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим и в советское время, и когда Крым входил в состав Украины, не занимались.

Есть для Крыма еще одна новация: специалисты говорят о том, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды".

Детали: По его словам, средства на поиск воды в оккупированном украинском полуострове выделяются.

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Предыстория:

  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После оккупации Крыма Россией в 2014 году подачу воды на полуостров прекратили. Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
  • Из-за нехватки воды в Крыму оккупанты ввели жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и прилегающих поселках, Ялте, Белогорске и Евпатории. Водоснабжения Симферополя в основном переориентировали на подземные источники, в Ялте воду будут подавать по часам.
  • Оккупационные власти заявили, что в апреле 2021 года в систему водоснабжения Симферополя якобы начнет поступать пресная вода из водозабора, который наполнят с помощью дополнительных скважин, хотя выкачивание воды из подземных источников уже привело к засолению почв.

Украинская правда

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Темы: КрымводаПутиноккупацияаннексия
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