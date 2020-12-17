Путин заявил, что в оккупированном Крыму "достаточно пресной воды"

Президент России Владимир Путин заявил, что в оккупированном Крыму достаточно собственных запасов пресной воды и сейчас там проводятся геологические исследования.

Источник: пресс-конференция Путина 17 декабря

Прямая речь: "В Крыму проводятся геологические исследования…

Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим и в советское время, и когда Крым входил в состав Украины, не занимались.

Есть для Крыма еще одна новация: специалисты говорят о том, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды".

Детали: По его словам, средства на поиск воды в оккупированном украинском полуострове выделяются.

Читайте также: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Вода по графику. Почему в Крыму третью неделю выключают воду

Предыстория: