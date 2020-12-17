За Шкарлета кнопкодавили, 226 голосів не було – нардеп
Народний депутат "Голосу" Інна Совсун заявила, що під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти проголосували деякі нардепи "ОПЗЖ", яких фізично не було у сесійній залі парламенту.
Джерело: Совсун у кулуарах Верховної Ради 17 грудня
Пряма мова: "За офіційними даними за Шкарлета проголосувало 226 голосів. Разом з тим ми бачимо, що у фракції ОПЗЖ проголосувала значно більша кількість депутатів, ніж фізично була присутня в той момент в залі парламенту.
До прикладу, жодна людина не бачила пана Суркіса в залі парламенту. Його картка проголосувала "за".
Деталі: За словами нардепа, партія "Голос" буде вимагати, щоб 18 грудня парламент розглянув це питання.
Парламентарі звернуться до спікері і вимагатимуть реакції.
Раніше у партії назвали призначення Шкарлета "вироком для української освіти і соромом для України".
17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета міністром освіти 226 голосами "за". Присягу він складав під крики "ганьба".
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Передісторія:
- Шкарлет виконував обов’язки міністра освіти 6 місяців.
- За словами джерел УП, у нього склались хороші відносини з Офісом президента.
- За день до винесення його кандидатури в зал парламенту його вдруге не підтримав комітет.
- Європейський Союз двічі застеріг українську владу від руйнування реформ, яким можуть нашкодити штатні зміни. А саме збереження всіх 6 директоратів МОН, замість скорочення їх до 4, як того прагне Шкарлет.