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За Шкарлета кнопкодавили, 226 голосів не було – нардеп

Четвер, 17 грудня 2020, 15:24
За Шкарлета кнопкодавили, 226 голосів не було – нардеп

Народний депутат "Голосу" Інна Совсун заявила, що під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти проголосували деякі нардепи "ОПЗЖ", яких фізично не було у сесійній залі парламенту. 

Джерело: Совсун у кулуарах Верховної Ради 17 грудня

Пряма мова: "За офіційними даними за Шкарлета проголосувало 226 голосів. Разом з тим ми бачимо, що у фракції ОПЗЖ проголосувала значно більша кількість депутатів, ніж фізично була присутня в той момент в залі парламенту.

До прикладу, жодна людина не бачила пана Суркіса в залі парламенту. Його картка проголосувала "за".

Деталі: За словами нардепа, партія "Голос" буде вимагати, щоб 18 грудня парламент розглянув це питання. 

Парламентарі звернуться до спікері і вимагатимуть реакції. 

Раніше у партії назвали призначення Шкарлета "вироком для української освіти і соромом для України".

17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета міністром освіти 226 голосами "за". Присягу він складав під крики "ганьба".

Знати більше: Міністри під йолку. Хто вчергове поповнив уряд Шмигаля

Передісторія: 

  • Шкарлет виконував обов’язки міністра освіти 6 місяців.
  • За словами джерел УП, у нього склались хороші відносини з Офісом президента.
  • За день до винесення його кандидатури в зал парламенту його вдруге не підтримав комітет.
  • Європейський Союз двічі застеріг українську владу від руйнування реформ, яким можуть нашкодити штатні зміни. А саме збереження всіх 6 директоратів МОН, замість скорочення їх до 4, як того прагне Шкарлет.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаШкарлетМіносвітикнопкодавство
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