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За Шкарлета кнопкодавили, 226 голосов не было – нардеп

Четверг, 17 декабря 2020, 15:24
За Шкарлета кнопкодавили, 226 голосов не было – нардеп

Народный депутат "Голоса" Инна Совсун заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования проголосовали некоторые нардепы "ОПЗЖ", которых физически не было в сессионном зале парламента.

Источник: Совсун в кулуарах Верховной Рады 17 декабря

Прямая речь: "По официальным данным за Шкарлета проголосовало 226 голосов. Вместе с тем мы видим, что во фракции ОПЗЖ проголосовало значительно больше депутатов, чем физически присутствовали в тот момент в зале парламента.

К примеру, никто не видел господина Суркиса в зале парламента. Его карточка проголосовала "за".

Детали: По словам нардепа, партия "Голос" будет требовать, чтобы 18 декабря парламент рассмотрел этот вопрос.

Парламентарии обратятся к спикеру и будут требовать реакции.

Ранее в партии назвали назначение Шкарлета "приговором для украинского образования и стыдом для Украины".

17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Шкарлета министром образования 226 голосами "за". Присягу он принимал под крики "позор".

Узнать больше: "Министры под елку. Кто в очередной раз пополнил правительство Шмигаля"

Предыстория:

  • Шкарлет исполнял обязанности министра образования 6 месяцев.
  • По словам источников УП, у него сложились хорошие отношения с Офисом президента.
  • За день до вынесения его кандидатуры в зал парламента его второй раз не поддержал комитет.
  • Европейский Союз дважды предостерег украинскую власть от разрушения реформ, которым могут навредить штатные изменения. А именно сохранение всех 6 директоратов МОН, вместо сокращения их до 4, как того хочет Шкарлет.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаШкарлетМинобразованиякнопкодавство
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