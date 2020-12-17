За Шкарлета кнопкодавили, 226 голосов не было – нардеп
Народный депутат "Голоса" Инна Совсун заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования проголосовали некоторые нардепы "ОПЗЖ", которых физически не было в сессионном зале парламента.
Источник: Совсун в кулуарах Верховной Рады 17 декабря
Прямая речь: "По официальным данным за Шкарлета проголосовало 226 голосов. Вместе с тем мы видим, что во фракции ОПЗЖ проголосовало значительно больше депутатов, чем физически присутствовали в тот момент в зале парламента.
К примеру, никто не видел господина Суркиса в зале парламента. Его карточка проголосовала "за".
Детали: По словам нардепа, партия "Голос" будет требовать, чтобы 18 декабря парламент рассмотрел этот вопрос.
Парламентарии обратятся к спикеру и будут требовать реакции.
Ранее в партии назвали назначение Шкарлета "приговором для украинского образования и стыдом для Украины".
17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Шкарлета министром образования 226 голосами "за". Присягу он принимал под крики "позор".
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Предыстория:
- Шкарлет исполнял обязанности министра образования 6 месяцев.
- По словам источников УП, у него сложились хорошие отношения с Офисом президента.
- За день до вынесения его кандидатуры в зал парламента его второй раз не поддержал комитет.
- Европейский Союз дважды предостерег украинскую власть от разрушения реформ, которым могут навредить штатные изменения. А именно сохранение всех 6 директоратов МОН, вместо сокращения их до 4, как того хочет Шкарлет.