У п’ятницю Рада призначатиме ще одного міністра

Верховна рада у п’ятницю буде розглядати питання призначення Юлії Лапутіної на посаду міністра у справах ветеранів.

Джерело: порядок денний засідання ВР на 18 грудня

Деталі: Питання призначення Лапутіної стоїть одним із перших у порядку денному. Доповідати буде прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Лапутіна є заступницею начальника одного з департаментів СБУ.

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Що цьому передувало: