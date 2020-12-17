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У п’ятницю Рада призначатиме ще одного міністра

Четвер, 17 грудня 2020, 18:11
У п’ятницю Рада призначатиме ще одного міністра

Верховна рада у п’ятницю буде розглядати питання призначення Юлії Лапутіної на посаду міністра у справах ветеранів.

Джерело: порядок денний засідання ВР на 18 грудня

Деталі: Питання призначення Лапутіної стоїть одним із перших у порядку денному. Доповідати буде прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Лапутіна є заступницею начальника одного з департаментів СБУ.

Більше про Лапутіну читайте тут: Міністри під йолку. Хто вчергове поповнив уряд Шмигаля

Що цьому передувало:

  • У четвер Верховна Ради підтримала кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки.
  • Також Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Українська правда
Теми: Верховна РадаКабінет міністрів
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