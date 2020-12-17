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В пятницу Рада будет назначать еще одного министра

Четверг, 17 декабря 2020, 19:11

Верховная Рада в пятницу будет рассматривать вопрос назначения Юлии Лапутина на должность министра по делам ветеранов.

Источник: повестка дня заседания ВР на 18 декабря

Детали: Вопрос назначения Лапутина стоит одним из первых в повестке дня. Докладывать будет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Лапутина является заместителем начальника одного из департаментов СБУ.

Больше о Лапутиной читайте здесь: Министры под елку. Кто в очередной раз пополнил правительство Шмыгаля

Что этому предшествовало:

  • В четверг Верховная Рада поддержала кандидатуру Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки.
  • Также Верховная Рада поддержала назначение председателя Держгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКабинет министров


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