В пятницу Рада будет назначать еще одного министра
Четверг, 17 декабря 2020, 18:11
Верховная Рада в пятницу будет рассматривать вопрос назначения Юлии Лапутина на должность министра по делам ветеранов.
Источник: повестка дня заседания ВР на 18 декабря
Детали: Вопрос назначения Лапутина стоит одним из первых в повестке дня. Докладывать будет премьер-министр Денис Шмыгаль.
Лапутина является заместителем начальника одного из департаментов СБУ.
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Что этому предшествовало:
- В четверг Верховная Рада поддержала кандидатуру Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки.
- Также Верховная Рада поддержала назначение председателя Держгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
Украинская правда