В пятницу Рада будет назначать еще одного министра

Верховная Рада в пятницу будет рассматривать вопрос назначения Юлии Лапутина на должность министра по делам ветеранов.

Источник: повестка дня заседания ВР на 18 декабря

Детали: Вопрос назначения Лапутина стоит одним из первых в повестке дня. Докладывать будет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Лапутина является заместителем начальника одного из департаментов СБУ.

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Что этому предшествовало: