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Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового

Четвер, 17 грудня 2020, 22:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
фото: Укрінформ

У Запорізькій облраді завершилися вибори голови депутатського корпусу - ним став Віталій Толочек, який раніше вийшов з фракції "Слуга народу".

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що за Толочека проголосували 44 депутати з чотирьох фракцій: ОПЗЖ, "За майбутнє", "Європейська солідарність" і "Зе фракція". Він був запропонований "Зе фракцією" і став єдиним кандидатом.

Таємне голосування проходило в сесійній залі, де депутати облаштували кабінку і зробили урну для бюлетенів.

З ініціативи третини депутатського корпусу була скликана позачергова сесія, під час якої чотири представники "Слуги народу" заявили про вихід з фракції та створення нової - "Зе фракції".

44 депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування 15 грудня і прийняли рішення обрати голову обласної ради. Тим часом обраний минулого разу Віталій Боговін і депутати від "Опозиційного блоку", "Батьківщини", "Слуги народу" і "Єднання" заявили про спробу захоплення влади.

Нагадаємо: 15 грудня у Запоріжжі депутати довгий час не могли обрати голову облради, бо частину з них не пропускали до сесійної зали невідомі, які представились ветеранами війни на Донбасі.

Проте кандидат від "Слуги народу" Боговін повідомив, що за нього проголосувала більшість. 

Декілька депутатів Запорізької облради вийшли з партії "Слуга народу".

"Українська правда" у Threads

Теми: Запорізька областьСлуга народу
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