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Председателя облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали нового

Четверг, 17 декабря 2020, 23:28
фото: укринформ

В Запорожском облсовете завершились выборы главы депутатского корпуса - им стал Виталий Толочек, который ранее вышел из фракции "Слуга народа".

Источник: "Укринформ"

Детали: Отмечается, что за Толочека проголосовали 44 депутата из четырех фракций: ОПЗЖ, "За будущее", "Европейская солидарность" и "Зе фракция". Он был предложен "Зе фракцией" и стал единственным кандидатом.

Тайное голосование проходило в сессионном зале, где депутаты устроили кабинку и сделали урну для бюллетеней.

По инициативе трети депутатского корпуса была созвана внеочередная сессия, во время которой четыре представителя "Слуги народа" заявили о выходе из фракции и создание новой - "Зе фракции".

44 депутата признали нелегитимными результаты тайного голосования 15 декабря и приняли решение избрать председателя областного совета. Между тем выбран в прошлый раз Виталий Боговин и депутаты от "Оппозиционного блока", "Батькивщины", "Слуги народа" и "Единение" заявили о попытке захвата власти.

Напомним: 15 декабря в Запорожье депутаты долгое время не могли избрать председателя облсовета, поскольку часть из них не пропускали в сессионный зал неизвестные, которые представились ветеранами войны в Донбассе.

Однако кандидат от "Слуги народа" Боговин сообщил, что за него проголосовало большинство.

Несколько депутатов Запорожского облсовета вышли из партии "Слуга народа".

Темы: Запорожская областьСлуга народа


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