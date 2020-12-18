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Последний (26-й) запуск SpaceX в 2020 году запланирован на 18 декабря

Пятница, 18 декабря 2020, 02:22

18 декабря американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX доставит на орбиту Земли спутник Национального разведывательного управления США. Это 26-й запуск компании в этом году.

Источник: SpaceX в Twitter. Маск в Twitter. Everyday Astronaut

Детали: Старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту спутник планируется из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, США. Маск отметил, что это последний запуск Falcon 9 в 2020 году.

"Стартовое окно" будет открыто с 16:00 до 19:00 по киевскому времени. Скорее всего запуск состоится в 16:45.

За 9 минут после старта Falcon 9 ее первая многоразовая ступень, которую за последние 379 дней используют в пятый раз (предыдущий рекорд – 5 полетов за 524 дней), приземлится на мысе Канаверал.

 
Запуск и посадка Falcon 9
 
 

Справка: Первую многоразовую ступень Falcon 9 компания Маска планирует использовать по десять раз, затем их будут осматривать, менять изношенные детали и использовать еще до 90 раз.

Что предшествовало: 25 ноября одна и та же ракета SpaceX в седьмой раз доставила груз на орбиту, а 13 декабря еще одна многоразовая ракета-носитель Falcon 9 в седьмой раз полетела (и вернулась) на орбите Земли.

Темы: космосИлон Маск


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