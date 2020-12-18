Шкарлет і можливе кнопкодавство: Разумков розсадить нардепів по місцях і додасть відеокамер

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков доручив регламентному комітету вивчити ситуацію щодо вірогідного неперсонального голосування під час призначення міністра освіти Сергія Шкарлета 17 грудня.У Раді вживатимуть додаткові заходи для запобігання кнопкодавству.

Джерело: Разумков на засіданні парламенту у п’ятницю

Деталі: 18 грудня за ініціативи фракції "Голос" у спікера відбулася нарада з головами фракцій і груп, де обговорювали ситуацію з можливим кнопкодавством.

Спікер дав доручення профільному комітету розібратися.

За словами Разумкова, також домовились до 15 січня (щоб після нового року можна було це питання розглянути одним із перших –ред.) розробити зміни до законодавства, яке б зробило більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування і в рамках збільшення кримінальної відповідальності і збільшення штрафів за такі дії.

Спікер також повідомив, що дасть розпорядження встановити додаткові камери в залі зокрема в ложах сесійної зали, щоб фіксувати можливі неправомірні дії.

Також у сесійній залі відключать від електронної системи "Рада" резервні місця (зарезервовані для нардепів від територій, які наразі окуповані), які нардепи зараз використовують при голосуванні не на свої місцях.

Пряма мова: "Повертаємось до того розташування депутатських фракцій та груп, яке було на початку роботи. Всі інші місця будуть відключені від системи "Рада".

Що передувало: 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета міністром освіти 226 голосами "за". Присягу він складав під крики "ганьба".

Народний депутат "Голосу" Інна Совсун заявила, що під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти проголосували деякі нардепи "ОПЗЖ", яких фізично не було у сесійній залі парламенту.

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