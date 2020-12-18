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Шкарлет и возможное кнопкодавство: Разумков рассадит нардепов по местам и добавит видеокамер

Пятница, 18 декабря 2020, 11:50

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету изучить ситуацию возможного неперсонального голосования при назначении министра образования Сергея Шкарлета 17 декабря. В Раде примут ряд дополнительных мер для предупреждения кнопкодавства.

Источник: Разумков на заседании парламента в пятницу

Детали: 18 декабря по инициативе фракции "Голос" у спикера состоялось совещание с председателями фракций и групп, где обсуждали ситуацию с возможным кнопкодавством.

Спикер дал поручение профильному комитету разобраться.

По словам Разумкова, также договорились до 15 января (чтобы после нового года можно было этот вопрос рассмотреть одним из первых -ред.) разработать изменения в законодательство, которое бы ужесточило ответственность за неперсональное голосование и в рамках увеличения уголовной ответственности и увеличения штрафов за такие действия.

Спикер также сообщил, что даст распоряжение установить дополнительные камеры в зале, в частности в ложах сессионного зала, чтобы фиксировать возможные неправомерные действия.

Также в сессионном зале отключат от электронной системы "Рада" резервные места (зарезервированы для нардепов от территорий, которые сейчас оккупированы), которые нардепы сейчас используют при голосовании не на свои местах.

Прямая речь: "Возвращаемся к тому расположению депутатских фракций и групп, которое было в начале работы. Все остальные места будут отключены от системы "Рада".

Что предшествовало: 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Шкарлета министром образования 226 голосами "за". Присягу он принимал под крики "позор".

Народный депутат "Голоса" Инна Совсун заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования проголосовали некоторые нардепы "ОПЗЖ", которых физически не было в сессионном зале парламента.

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Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Радакнопкодавство


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