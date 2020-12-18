Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

5 нелегальних казино з клієнтами накрили у Києві

П'ятниця, 18 грудня 2020, 11:52
5 нелегальних казино з клієнтами накрили у Києві

На території Дніпровського та Солом’янського районів столиці діяли 5 незаконних гральних закладів.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно: "В межах розслідування кримінального провадження протягом декількох днів було задокументовано та припинено діяльність чотирьох гральних закладів на території Дніпровського району, які функціонували без будь-яких зовнішніх розпізнавальних ознак, а відвідувачів приймали за попереднім дзвінком.

В одному із гральних закладів на вул. Празький, який пропрацював лише декілька днів на момент проведення обшуку знаходилось 13 осіб. Інший гральний заклад лише готувався прийняти "гравців".

Також припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці".

Деталі: Вказується, що за результатами обшуків вилучено понад 120 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої надавались незаконні послуги.

Справа розслідується за за ч. 1 ст. 203-2 ККУ "Зайняття гральним бізнесом".

Передісторія:

  • В грудні 2019 року Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київказино
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: