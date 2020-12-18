Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

5 нелегальних казино з клієнтами накрили у Києві

П'ятниця, 18 грудня 2020, 12:52

На території Дніпровського та Солом’янського районів столиці діяли 5 незаконних гральних закладів.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно: "В межах розслідування кримінального провадження протягом декількох днів було задокументовано та припинено діяльність чотирьох гральних закладів на території Дніпровського району, які функціонували без будь-яких зовнішніх розпізнавальних ознак, а відвідувачів приймали за попереднім дзвінком.

В одному із гральних закладів на вул. Празький, який пропрацював лише декілька днів на момент проведення обшуку знаходилось 13 осіб. Інший гральний заклад лише готувався прийняти "гравців".

Також припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці".

Деталі: Вказується, що за результатами обшуків вилучено понад 120 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої надавались незаконні послуги.

Справа розслідується за за ч. 1 ст. 203-2 ККУ "Зайняття гральним бізнесом".

Передісторія:

  • В грудні 2019 року Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Українська правда
Теми: Київказино


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

З'явилася інформація про стан Макрона, хворого на коронавірус

Усі новини...
Київ
У Києві знову росте госпіталізація хворих на COVID: за добу понад 100
Епіфаній пояснив, чому ПЦУ хотіла зірку на ялинці, а не капелюх
Дон Кіхот з Малої Житомирської. Як київський математик не дав розвалити садибу Мурашка і залишився жити в руїнах
Останні новини
02:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
01:37
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
01:03
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
00:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
00:12
Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні
23:33
МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
22:59
Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу
22:35
Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
21:58
відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США
21:36
У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу
Усі новини...