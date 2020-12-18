5 нелегальних казино з клієнтами накрили у Києві

На території Дніпровського та Солом’янського районів столиці діяли 5 незаконних гральних закладів.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно: "В межах розслідування кримінального провадження протягом декількох днів було задокументовано та припинено діяльність чотирьох гральних закладів на території Дніпровського району, які функціонували без будь-яких зовнішніх розпізнавальних ознак, а відвідувачів приймали за попереднім дзвінком.

В одному із гральних закладів на вул. Празький, який пропрацював лише декілька днів на момент проведення обшуку знаходилось 13 осіб. Інший гральний заклад лише готувався прийняти "гравців".

Також припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці".

Деталі: Вказується, що за результатами обшуків вилучено понад 120 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої надавались незаконні послуги.

Справа розслідується за за ч. 1 ст. 203-2 ККУ "Зайняття гральним бізнесом".

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