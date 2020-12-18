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5 нелегальных казино с клиентами накрыли в Киеве

Пятница, 18 декабря 2020, 12:52

На территории Днепровского и Соломенского районов столицы действовали 5 незаконных игорных заведений.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Дословно: "В рамках расследования уголовного производства в течение нескольких дней была задокументирована и прекращена деятельность четырех игорных заведений на территории Днепровского района, которые функционировали без каких-либо внешних опознавательных признаков, а посетителей принимали по предварительному звонку.

В одном из игорных заведений на ул. Пражский, который проработал всего несколько дней на момент проведения обыска находились 13 человек. Другой игорное заведение только готовился принять "игроков".

Также прекращена деятельность еще одного нелегального игорного заведения на Краснозвездном проспекте в Соломенском районе столицы".

Детали: Указывается, что по результатам обысков изъято более 120 единиц компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись незаконные услуги.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 203-2 УК "Занятие игорным бизнесом".

Предыстория:

  • В декабря 2019 года Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Украинская правда
Темы: Киевказино


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