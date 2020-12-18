Зеленський призначив голову Запорізької ОДА
П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:25
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.
Джерело: указ № 577/2020 від 18 грудня
Довідка. Олександр Старух народився 1973 року. У 1995-му закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Зокрема, з 2005 по 2008 працював у Секретаріаті президента, а в 2008-2010 році обіймав посаду голови Запорізької ОДА.
Старух – член партії "Батьківщина". Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Що було раніше: 16 грудня Кабмін погодив кандидатури Олександра Старуха та Андрія Бойчука на посади голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій.
Передісторія:
- З червня 2020 року Запорізьку ОДА очолював Віталій Боговін. Він також є співвласником групи компаній BKW Group.
- 18 грудня Зеленський звільнив Боговіна з посади голови Запорізької ОДА "згідно з поданою ним заявою".
Українська правда