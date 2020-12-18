Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський призначив голову Запорізької ОДА

П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:25
Фото zoda.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Джерело: указ № 577/2020 від 18 грудня

Довідка. Олександр Старух народився 1973 року. У 1995-му закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Зокрема, з 2005 по 2008 працював у Секретаріаті президента, а в 2008-2010 році обіймав посаду голови Запорізької ОДА.

Старух – член партії "Батьківщина". Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.  

Що було раніше: 16 грудня Кабмін погодив кандидатури Олександра Старуха та Андрія Бойчука на посади голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗапорізька областьмісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+"

оновленоЗаступнику Єрмака Татарову повідомили про підозру в Офісі президента

Зеленський призначив голову Запорізької ОДА

Росія готує ядерну зброю для Криму – Таран

Татарову підписали підозру – джерела

Катастрофа АН-26: командувачу Повітряних сил вручили підозру

Усі новини...
Зеленський
Зеленський передасть НАТО пропозиції розширеного партнерства з Україною - Стефанішина
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Зеленський просить послів добути вакцину проти COVID на січень 
Останні новини
18:12
Окупанти дистанційно мінували позиції ООС
18:11
Держстат: населення України скоротилося за 10 місяців на 232 тисячі осіб
18:01
МОЗ розширив список "червоних" країн для українців до 47
17:51
Гривня різко знецінилася на закритті міжбанку
17:49
YouTube, Facebook і Twitter у РФ можуть загрожувати штрафи до мільярдів доларів
17:37
На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло: підозрюють вандалів
17:29
Нотаріус замість МОЗ "призначила" керівника національного вишу: їй загрожує в'язниця
17:25
Суддя Вовк з ОАСКу задекларував у березні більше мільйона зарплати
17:11
Ройтбурду повернули посаду керівника Художнього музею – нардеп
16:50
Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!