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Зеленський призначив голову Запорізької ОДА

П'ятниця, 18 грудня 2020, 13:25
Зеленський призначив голову Запорізької ОДА
Фото zoda.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Джерело: указ № 577/2020 від 18 грудня

Довідка. Олександр Старух народився 1973 року. У 1995-му закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Зокрема, з 2005 по 2008 працював у Секретаріаті президента, а в 2008-2010 році обіймав посаду голови Запорізької ОДА.

Старух – член партії "Батьківщина". Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.  

Що було раніше: 16 грудня Кабмін погодив кандидатури Олександра Старуха та Андрія Бойчука на посади голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗапорізька областьмісцева влада
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