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Зеленский назначил главу Запорожской ОГА

Пятница, 18 декабря 2020, 13:25
Зеленский назначил главу Запорожской ОГА
Фото zoda.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации.

Источник: указ № 577/2020 от 18 декабря

Справка. Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. В частности, с 2005 по 2008 работал в Секретариате президента, а в 2008-2010 году занимал должность председателя Запорожской ОГА.

Старух – член партии "Батькивщина". Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Что было раньше: 16 декабря Кабмин согласовал кандидатуры Александра Старуха и Андрея Бойчука на должности председателей Запорожской и Ивано-Франковской облгосадминистраций.

Предыстория:

  • С июня 2020 года Запорожскую ОГА возглавлял Виталий Боговин. Он также является совладельцем группы компаний BKW Group.
  • 18 декабря Зеленский уволил Боговина с должности председателя Запорожской ОГА "согласно поданному им заявлению".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЗапорожская областьместная власть
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