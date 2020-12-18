Зеленский назначил главу Запорожской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации.

Источник: указ № 577/2020 от 18 декабря

Справка. Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. В частности, с 2005 по 2008 работал в Секретариате президента, а в 2008-2010 году занимал должность председателя Запорожской ОГА.

Старух – член партии "Батькивщина". Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Что было раньше: 16 декабря Кабмин согласовал кандидатуры Александра Старуха и Андрея Бойчука на должности председателей Запорожской и Ивано-Франковской облгосадминистраций.