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Коронавірус у Києві: більше 1300 нових випадків і 20 смертей

Субота, 19 грудня 2020, 11:11

У Києві за минулу добу, 18 грудня, виявили 1364 випадків коронавірусу, 20 хворих померли і 734 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 726 жінок віком від 19 до 89 років, 538 чоловіків віком від 18 до 88 років, 42 дівчинки від 1 до 17 років та 58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 52 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта.

 

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 342, у Деснянському — 266 та в Дніпровському районі — 196 випадків.

Загалом з початку епідемії у Києві підтвердили 99 694 випадків коронавірусу, померло від хвороби 1699 киян, подолали коронавірус 31 949 мешканців Києва.

Що передувало: За добу 17 грудня на коронавірус захворіли 1658 киян, 17 людей померли, 442 одужали.

За минулу добу, 18 грудня, в Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби, 213 хворих померли, одужало 13 314 осіб, госпіталізовано 2 865 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусКиїв


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