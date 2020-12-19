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Коронавирус в Киеве: более 1300 новых случаев и 20 смертей

Суббота, 19 декабря 2020, 11:11

В Киеве за минувшие сутки, 18 декабря, обнаружили 1364 случаев коронавируса, 20 больных умерли и 734 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 52 медика.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента.

 

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 342, в Деснянском – 266 и в Днепровском районе – 196 случаев.

Всего с начала эпидемии в Киеве подтвердили 99 694 случаев коронавируса, умерло от болезни 1699 киевлян, преодолели коронавирус 31 949 жителей Киева.

Что предшествовало: За сутки 17 декабря коронавирусом заболели 1658 киевлян, 17 человек умерли, 442 выздоровели.

За прошедшие сутки, 18 декабря, в Украине зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, 213 больных умерли, выздоровели 13 314 человек, госпитализированы 2 865 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусКиев


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