В Киеве зажгли главную елку страны
В субботу вечером на столичной Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины.
Источник: прямая трансляция КГГА
Детали: В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжения главной елки происходит без традиционного парада и концерта.
Вблизи елки оснащены фотозоны для всех желающих. Также на Софийской площади работают детские аттракционы и лавочки со вкусностями и горячими напитками.
По словам городского головы Киева Виталия Кличко, главная елка в этом году - искусственная, высотой более 30 метров.
Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 1,5 тысячи игрушек - белочки, желуди, шишки, совы, белые зайцы и птицы.
При этом в момент включения праздничной иллюминации возник пожар - загорелись новогодние украшения вблизи елки.
Напомним: 13 декабря в Киеве с главной елки страны сняли шляпы, вызвавший бурную реакцию украинский. Верхушку елки украсила традиционная звезда.