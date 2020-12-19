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В Киеве зажгли главную елку страны

Суббота, 19 декабря 2020, 19:33

В субботу вечером на столичной Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины.

Источник: прямая трансляция КГГА

Детали: В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжения главной елки происходит без традиционного парада и концерта.

Вблизи елки оснащены фотозоны для всех желающих. Также на Софийской площади работают детские аттракционы и лавочки со вкусностями и горячими напитками.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, главная елка в этом году - искусственная, высотой более 30 метров.

Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 1,5 тысячи игрушек - белочки, желуди, шишки, совы, белые зайцы и птицы.

 
Фото - Укринформ
 
Фото - Громадське

Напомним: 13 декабря в Киеве с главной елки страны сняли шляпы, вызвавший бурную реакцию украинский. Верхушку елки украсила традиционная звезда.

Украинская правда
Темы: празднованияКиев


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