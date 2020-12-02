У Зеленського хочуть звільнити главу Міноборони і головнокомандувача ЗСУ, але Аваков проти – джерела
В Офісі президента подумують одночасно звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, але глава МВС Арсен Аваков проти.
Джерело: стаття УП "Не-замінний. Чому Зеленський хоче і не може змінити уряд"
Деталі: Глава Міноборони Андрій Таран може залишитись без посади міністра.
Відзначається, що Таран не нажив собі симпатиків у владі і живе у постійному конфлікті з керівником генштабу Русланом Хомчаком.
За даними УП, в Офісі президента подумують одночасно звільнити і міністра оборони і головнокомандувача ЗСУ
Так, під виглядом вирішення конфлікту МОУ та Генштабу, можуть зняти непіддатливого Хомчака.
Автором цієї ідеї, начебто, є глава Офісу президента Андрій Єрмак. Категорично проти такого сценарію виступає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Нагадаємо:
- 12 листопада секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що міністерство оборони зриває виконання оборонного замовлення.
- Партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана.