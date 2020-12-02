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У Зеленського хочуть звільнити главу Міноборони і головнокомандувача ЗСУ, але Аваков проти – джерела

Середа, 2 грудня 2020, 10:55

В Офісі президента подумують одночасно звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, але глава МВС Арсен Аваков проти. 

Джерело: стаття УП "Не-замінний. Чому Зеленський хоче і не може змінити уряд"

Деталі: Глава Міноборони Андрій Таран може залишитись без посади міністра.

Відзначається, що Таран не нажив собі симпатиків у владі і живе у постійному конфлікті з керівником генштабу Русланом Хомчаком. 

За даними УП, в Офісі президента подумують одночасно звільнити і міністра оборони і головнокомандувача ЗСУ

Так, під виглядом вирішення конфлікту МОУ та Генштабу, можуть зняти непіддатливого Хомчака.

Автором цієї ідеї, начебто, є глава Офісу президента Андрій Єрмак. Категорично проти такого сценарію виступає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 

Нагадаємо:

  • 12 листопада секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що міністерство оборони зриває виконання оборонного замовлення.
  • Партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Українська правда
Теми: Офіс президентаАндрій ЄрмакМіноборониЗбройні силиАваков


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