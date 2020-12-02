Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського хочуть звільнити главу Міноборони і головнокомандувача ЗСУ, але Аваков проти – джерела

Середа, 2 грудня 2020, 09:55
У Зеленського хочуть звільнити главу Міноборони і головнокомандувача ЗСУ, але Аваков проти – джерела

В Офісі президента подумують одночасно звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, але глава МВС Арсен Аваков проти. 

Джерело: стаття УП "Не-замінний. Чому Зеленський хоче і не може змінити уряд"

Деталі: Глава Міноборони Андрій Таран може залишитись без посади міністра.

Відзначається, що Таран не нажив собі симпатиків у владі і живе у постійному конфлікті з керівником генштабу Русланом Хомчаком. 

За даними УП, в Офісі президента подумують одночасно звільнити і міністра оборони і головнокомандувача ЗСУ

Так, під виглядом вирішення конфлікту МОУ та Генштабу, можуть зняти непіддатливого Хомчака.

Автором цієї ідеї, начебто, є глава Офісу президента Андрій Єрмак. Категорично проти такого сценарію виступає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 

Нагадаємо:

  • 12 листопада секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що міністерство оборони зриває виконання оборонного замовлення.
  • Партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаАндрій ЄрмакМіноборониЗбройні силиАваков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: