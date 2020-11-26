Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Голос" ініціює відставку міністра оборони Тарана

Четвер, 26 листопада 2020, 18:57

Партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Джерело: голова фракції "Голосу" Сергій Рахманін, якого цитує пресслужба партії

Деталі: У партії зазначають, що Таран несе персональну політичну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року. За часи роботи міністра, зазначає "Голос", згортаються реформи і гальмується законодавча робота в оборонному секторі – усе це підриває обороноздатність і національну безпеку країни, яка сьомий рік веде війну з агресором.

"Голос" вимагає від Зеленського внести до Ради подання на звільнення Тарана, який не справився з обов’язками міністра оборони країни у стані війни.

Пряма мова Рахманіна: "Міністр оборони Таран — людина, яка не впоралася зі своїми обов'язками. Людина, улюбленою фразою якої є: "Питання опрацьовується". Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України. Країна у стані війни, яка, на жаль, триватиме ще не один день, не може мати такого міністра оборони".

Нагадаємо: 12 листопада секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що міністерство оборони зриває виконання оборонного замовлення.

Українська правда
Теми: ГолосВерховна РадаТаран АндрійМіноборони


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білорусь підготувала санкції проти України

У Міненерго анонсували зростання тарифу на електроенергію для населення

Степанова планують звільнити до кінця року. Думають, ким замінити - джерела

Аваков виступає за повний локдаун на місяць

Білорусь вручила ноту протесту українському послу

"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні

Усі новини...
Голос
Нардепи просять взятися за Кузьміна, який заявив про "держпереворот" на Майдані
В Черкасах кандидат від "Голосу" програв вибори чинному меру
"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" 
Останні новини
19:05
В Україні з'явився ще один поштовий оператор
18:57
"Голос" ініціює відставку міністра оборони Тарана
18:47
У Польщі почався суд над 17 поліцейськими, яких підозрюють у "вибиванні" свідчень
18:42
Локацію одного із шпиталів для пацієнтів з COVID-19 вирішили замінити
18:37
Заступник Шевченка став членом наглядової ради Нацдепозитарію
18:28
Окупанти відкрили вогонь біля Мар’їнки
18:25
Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі
18:22
Україна просить ОБСЄ тиснути на Росію і тримати увагу на її агресії
18:21
НАЗК знайшло порушення в деклараціях 5 міністрів і 7 суддів
18:12
В УЗ планують перевозити поїздами не менше 50% внутрішніх туристів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!