Партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Джерело: голова фракції "Голосу" Сергій Рахманін, якого цитує пресслужба партії

Деталі: У партії зазначають, що Таран несе персональну політичну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року. За часи роботи міністра, зазначає "Голос", згортаються реформи і гальмується законодавча робота в оборонному секторі – усе це підриває обороноздатність і національну безпеку країни, яка сьомий рік веде війну з агресором.

"Голос" вимагає від Зеленського внести до Ради подання на звільнення Тарана, який не справився з обов’язками міністра оборони країни у стані війни.

Пряма мова Рахманіна: "Міністр оборони Таран — людина, яка не впоралася зі своїми обов'язками. Людина, улюбленою фразою якої є: "Питання опрацьовується". Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України. Країна у стані війни, яка, на жаль, триватиме ще не один день, не може мати такого міністра оборони".

Нагадаємо: 12 листопада секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що міністерство оборони зриває виконання оборонного замовлення.