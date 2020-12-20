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Трамп проти локдауну в США

Неділя, 20 грудня 2020, 04:41

Президент США Дональд Трамп заявив, що рекордні кількості нових хворих у країні не є причиною для запровадження локдауну. 

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Ми не потребуємо локдаунів: метод вирішення проблеми не має бути гірше, ніж сама проблема".

Деталі: Раніше президент вже заявляв, що боротьба із коронавірусом не має впливати бути гіршою, ніж саме захворювання. 

Нагадаємо: 

  • За останню добу у США підтвердили 189 тисяч випадків коронавірусу, загалом – понад 18 мільйонів. 

Українська правда
Теми: Трамплокдаун
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