Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп проти локдауну в США

Неділя, 20 грудня 2020, 05:41

Президент США Дональд Трамп заявив, що рекордні кількості нових хворих у країні не є причиною для запровадження локдауну. 

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Ми не потребуємо локдаунів: метод вирішення проблеми не має бути гірше, ніж сама проблема".

Деталі: Раніше президент вже заявляв, що боротьба із коронавірусом не має впливати бути гіршою, ніж саме захворювання. 

Нагадаємо: 

  • За останню добу у США підтвердили 189 тисяч випадків коронавірусу, загалом – понад 18 мільйонів. 

Українська правда
Теми: Трамплокдаун


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

З'явилася інформація про стан Макрона, хворого на коронавірус

Усі новини...
Трамп
Трамп припускає, що за атакою на відомства США стоїть Китай, а не РФ
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
Путін сказав Шнурову, що не буде працевлаштовувати Трампа
Останні новини
02:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
01:37
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
01:03
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
00:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
00:12
Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні
23:33
МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
22:59
Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу
22:35
Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
21:58
відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США
21:36
У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!