Трамп проти локдауну в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що рекордні кількості нових хворих у країні не є причиною для запровадження локдауну.

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Ми не потребуємо локдаунів: метод вирішення проблеми не має бути гірше, ніж сама проблема".

We don’t want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X