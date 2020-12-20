Трамп проти локдауну в США
Неділя, 20 грудня 2020, 04:41
Президент США Дональд Трамп заявив, що рекордні кількості нових хворих у країні не є причиною для запровадження локдауну.
Джерело: Трамп у twitter
Пряма мова: "Ми не потребуємо локдаунів: метод вирішення проблеми не має бути гірше, ніж сама проблема".
We don’t want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
Деталі: Раніше президент вже заявляв, що боротьба із коронавірусом не має впливати бути гіршою, ніж саме захворювання.
Нагадаємо:
- За останню добу у США підтвердили 189 тисяч випадків коронавірусу, загалом – понад 18 мільйонів.
Українська правда