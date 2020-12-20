Трамп против локдауна в США
Воскресенье, 20 декабря 2020, 04:41
Президент США Дональд Трамп заявил, что рекордные количества новых больных в стране не является причиной для введения локдауну.
Источник: Трамп в twitter
Прямая речь: "Мы не нуждаемся в локдаунах: метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема".
We don’t want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
Детали: Ранее президент уже заявлял, что борьба с коронавирусом не должна быть хуже, чем само заболевание.
Напомним:
- За последние сутки в США подтвердили 189 тысяч случаев коронавируса, всего - более 18 миллионов.
Украинская правда