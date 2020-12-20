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Трамп против локдауна в США

Воскресенье, 20 декабря 2020, 04:41

Президент США Дональд Трамп заявил, что рекордные количества новых больных в стране не является причиной для введения локдауну.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Мы не нуждаемся в локдаунах: метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема".

Детали: Ранее президент уже заявлял, что борьба с коронавирусом не должна быть хуже, чем само заболевание.

Напомним:

  • За последние сутки в США подтвердили 189 тысяч случаев коронавируса, всего - более 18 миллионов.

Украинская правда
Темы: Трамплокдаун
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