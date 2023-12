Трамп против локдауна в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рекордные количества новых больных в стране не является причиной для введения локдауну.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Мы не нуждаемся в локдаунах: метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема".

We don’t want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X