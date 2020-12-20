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Я не "ламаю" антикорупційні органи – Зеленський 

Неділя, 20 грудня 2020, 07:31
Фото: Дмитро Ларін

Президент Володимир Зеленський запевняє, що не руйнує антикорупційні органи, а вони, у свою чергу, звертаються до нього за підтримкою.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Вони (антикорупційні органи – УП) чудово розуміють, що я їх не "ламаю", не втручаюся в їхні серйозні кейси. Скажу чесно, вони до мене, навпаки, звертаються по підтримку і в дуже складних ситуаціях цю підтримку одержують". 

Деталі: Зеленський визнав, що хоча і не втручається у роботу правоохоронців, проте іноді просить їх "прискорювати процеси" через мандат довіри, який дав йому народ.

"Хоча я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, але іноді звертаюся до них, кажу: "Давайте прискорювати процеси, тому що є відчуття, що іноді по серйозних кейсах ви затягуєте процес". Адже на людину можуть впливати, коли вона дає цю можливість. Мені народ дав такий мандат віри й довіри, що я вважаю, що з цим мандатом на мене ніхто впливати не може й не здатний", – сказав він. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Зеленський


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