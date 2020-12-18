"Виходили за межі процедур": в ОПУ пояснили, чому не пустили НАБУ в будівлю

В Офісі президента кажуть, що не пустили представників Національного антикорупційного бюро вручити підозру заступнику керівника ОП Олегу Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Перш за все, пропоную нам дотримуватися коректних формулювань. Тому що є юридична складова, а є традиційні спроби політичних спекуляцій. На жаль, переважна більшість сьогоднішніх інформаційних повідомлень, в яких згадується Олег Татаров, знову спираються на "неназвані джерела" і пропонують нам довільні трактування подій. Це неправильно і некоректно.

Насправді наразі в Офісу президента немає інформації про те, що з Татарова проводилися які-небудь процесуальні або слідчі дії. Немає також офіційної інформації і про те, що Татарову належним чином вручена підозра. Так, безумовно, ми знаємо про наявність у співробітників НАБУ певного роду питань до Олега Юрійовича, що стосуються того періоду його роботи, який не має відношення до його нинішніх посадових функцій. Проте, ще раз підкреслюємо, що належних процесуальних дій здійснено не було. Пан Татаров працює у звичайному режимі.

Треба сказати, що співробітники НАБУ дійсно сьогодні відвідували Офіс президента. Але оскільки їх прохання точно виходили за межі законних процедур, їм було відмовлено в доступі до приміщень Офісу президента".

Цьому передувало: В.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня.

Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і повідомили про підозру Татарову.

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