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Я не "ломаю" антикоррупционные органы – Зеленский

Воскресенье, 20 декабря 2020, 06:31
Я не ломаю антикоррупционные органы – Зеленский
Фото: Дмитрий Ларин

Президент Владимир Зеленский уверяет, что не разрушает антикоррупционные органы, а они, в свою очередь, обращаются к нему за поддержкой.

Источник: интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Они (антикоррупционные органы – УП) прекрасно понимают, что я их не "ломаю", не вмешиваюсь в их серьезные кейсы. Скажу честно, они ко мне, наоборот, обращаются за поддержкой и в очень сложных ситуациях эту поддержку получают".

Детали: Зеленский признал, что хотя и не вмешивается в работу правоохранителей, однако иногда просит их "ускорять процессы" из мандата доверия, который дал ему народ.

"Хотя я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, но иногда обращаюсь к ним, говорю: "Давайте ускорять процессы, потому что есть ощущение, что иногда по серьезным кейсах вы затягиваете процесс". Ведь на человека могут влиять, когда она дает эту возможность. Мне народ дал такой мандат веры и доверия, я считаю, что с этим мандатом на меня никто влиять не может и не способен", – сказал он.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Зеленский
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