Заступнику Єрмака Татарову повідомили про підозру в Офісі президента
Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро прийшли в Офіс президента і повідомили про підозру заступнику керівника ОП Олегу Татарову.
Джерело: співрозмовники УП в антикорупційних органах та пресреліз НАБУ
Деталі: За даними джерела, правоохоронців впустили "в канцелярію" Офісу президента. Обшуків у Татарова не проводили.
НАБУ згодом повідомило, що детективи під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови Офісу президента про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Слідство вважає, що "вказана особа – у минулому топпосадовець державної компанії "УкрБуд" – може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".
Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину.
Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (ч.3 ст.368 ККУ) та колишній народний депутат, колись кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 ККУ).
Цьому передувало: В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову. Її планували вручити 18 грудня.
Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
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Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
- Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
- Перед цим Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави й має піти".
- Під ОП проводили акцію з вимогою відставки Татарова, на що він говорив про "зовнішнє управління" країною.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, від Національного антикорупційного бюро до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.