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Заступнику Єрмака Татарову повідомили про підозру в Офісі президента

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:55
liga.net

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро прийшли в Офіс президента і повідомили про підозру заступнику керівника ОП Олегу Татарову.

Джерело: співрозмовники УП в антикорупційних органах та пресреліз НАБУ

Деталі: За даними джерела, правоохоронців впустили "в канцелярію" Офісу президента. Обшуків у Татарова не проводили.

НАБУ згодом повідомило, що детективи під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови Офісу президента про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Слідство вважає, що "вказана особа  –  у минулому топпосадовець державної компанії "УкрБуд" – може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. 

Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (ч.3 ст.368 ККУ) та колишній народний депутат, колись кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 ККУ).

Цьому передувало: В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. 

Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
  • Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
  • Перед цим Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави й має піти".
  • Під ОП проводили акцію з вимогою відставки Татарова, на що він говорив про "зовнішнє управління" країною.
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, від Національного антикорупційного бюро до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 

УП, оновлено о 16:06
Теми: Офіс генпрокурораАнтикорупційна прокуратураНАБУ


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