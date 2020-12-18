Заступнику Єрмака Татарову повідомили про підозру в Офісі президента

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро прийшли в Офіс президента і повідомили про підозру заступнику керівника ОП Олегу Татарову.

Джерело: співрозмовники УП в антикорупційних органах та пресреліз НАБУ

Деталі: За даними джерела, правоохоронців впустили "в канцелярію" Офісу президента. Обшуків у Татарова не проводили.

НАБУ згодом повідомило, що детективи під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови Офісу президента про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Слідство вважає, що "вказана особа – у минулому топпосадовець державної компанії "УкрБуд" – може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину.

Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (ч.3 ст.368 ККУ) та колишній народний депутат, колись кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 ККУ).

Цьому передувало: В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову. Її планували вручити 18 грудня.

Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

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