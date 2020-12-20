Німеччина закрила авіасполучення з Британією через мутований коронавірус
Через виявлений у Великій Британії новий штам коронавірусу, який дуже швидко поширюється, Німеччина услід за іншими європейськими країнами заборонила пасажирське повітряне сполучення з острівною державою.
Джерело: Deutsche Welle
Деталі: Німеччина заборонила провітрене сполучення із Великобританією через виявлення там нового штаму коронавірусу. Міністерство транспорту ФРН повідомило, що заборона почне діяти з понеділка, 21 грудня, і триватиме щонайменше до 31 грудня. Винятки будуть зроблені лише для вантажних літаків.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини також наказало поліції негайно розпочати перевірки пасажирів з Великобританії та Південно-Африканської республіки, де також був виявлений новий штам коронавірусу.
21 грудня німецький уряд розгляне можливість запровадження подальшої заборони для сполучення із Південно-Африканською республікою, яке може почати діяти з 1 січня. Про це розповів міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.
Нагадаємо:
- За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.
- Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.