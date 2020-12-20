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Німеччина закрила авіасполучення з Британією через мутований коронавірус

Неділя, 20 грудня 2020, 20:21

Через виявлений у Великій Британії новий штам коронавірусу, який дуже швидко поширюється, Німеччина услід за іншими європейськими країнами заборонила пасажирське повітряне сполучення з острівною державою.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Німеччина заборонила провітрене сполучення із Великобританією через виявлення там нового штаму коронавірусу. Міністерство транспорту ФРН повідомило, що заборона почне діяти з понеділка, 21 грудня, і триватиме щонайменше до 31 грудня. Винятки будуть зроблені лише для вантажних літаків.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини також наказало поліції негайно розпочати перевірки пасажирів з Великобританії та Південно-Африканської республіки, де також був виявлений новий штам коронавірусу.

21 грудня німецький уряд розгляне можливість запровадження подальшої заборони для сполучення із Південно-Африканською республікою, яке може почати діяти з 1 січня. Про це розповів міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Нагадаємо:

  • За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.
  • Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.

Теми: карантинкоронавірусНімеччинаВелика Британія


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