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Германия закрыла авиасообщение с Британией из-за мутировавшего коронавируса

Воскресенье, 20 декабря 2020, 20:21

Из-за обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется, Германия вслед за другими европейскими странами запретила пассажирское воздушное сообщение с островным государством.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Германия запретила авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения там нового штамма коронавируса. Министерство транспорта ФРГ отмечает - запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря, и продлится как минимум до 31 декабря. Исключения будут сделаны только для грузовых самолетов.

Министерство внутренних дел Германии также приказало полиции немедленно начать проверки пассажиров из Великобритании и Южно-Африканской республики, где также был обнаружен новый штамм коронавируса.

21 декабря правительство страны рассмотрит возможность введения дальнейшего запрета для сообщения с Южно-Африканской республикой, которое может начать действовать с 1 января. Об этом рассказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Напомним: За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.

Темы: карантинкоронавирусГерманияВеликобритания


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