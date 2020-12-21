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Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі

Понеділок, 21 грудня 2020, 01:37

Збройні формування РФ за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор та поранили одного із трактористів. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Подія трапилась близько 19:30 біля населеного пункту Кам’янка, що недалеко від Авдіївки. Так, найманці випустили три постріли з напрямку населеного пункту Василівка по трактору марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. Відзначається, що техніка була знищена поза межами українських позицій. 

Наші військові надали першу медичну допомогу пораненому чоловіку та направили його до лікувального закладу. 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООС


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