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Российские оккупанты ранили мирного жителя на Донбассе

Понедельник, 21 декабря 2020, 01:37

Вооруженные формирования РФ с помощью станкового противотанкового гранатомета уничтожили сельскохозяйственный трактор и ранили одного из трактористов.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Инцидент произошел около 19:30 возле населенного пункта Каменка, недалеко от Авдеевки. Так, наемники выпустили три выстрела из направления населенного пункта Васильевка по трактору марки John Deere, что возвращался из сельскохозяйственных работ. Отмечается, что техника была уничтожена за пределами украинских позиций. 

Наши военные оказали первую медицинскую помощь раненому мужчине и направили его в лечебное учреждение.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООС


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