Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
Юристи Дональда Трампа, який програв президентські вибори, подали позов до Верховного Суду США щодо оскарження результатів у штаті Пенсильванія.
Джерело: CNBC
Деталі: Адвокати подали такий позов, яким пропонують повністю змінити результат виборчих перегонів.
Так, Рудольф Джуліані стверджує, що підрахунок голосів у штаті був проведений із порушенням законодавства. Мова йде про 2,6 мільйони голосів. За його словами, місцевий суд вніс зміни в закон про голосування у Пенсильванії майже перед президентськими виборами та одразу після них.
Що передувало: На початку грудня у Міністерстві юстиції США заявили, що не виявили доказів масових фальсифікацій під час голосування за президента США, про що раніше заявляв очільник Білого Дому Дональд Трамп.
Нагадаємо:
- Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден виграв голосування Колегії виборників, отримавши понад 270 необхідних голосів. Наступний етап – інавгурація, але перед цим Конгрес має затвердити результати виборів.