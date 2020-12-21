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Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати

Понеділок, 21 грудня 2020, 01:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати

Юристи Дональда Трампа, який програв президентські вибори, подали позов до Верховного Суду США щодо оскарження результатів у штаті Пенсильванія. 

Джерело: CNBC

Деталі: Адвокати подали такий позов, яким пропонують повністю змінити результат виборчих перегонів. 

Так, Рудольф Джуліані стверджує, що підрахунок голосів у штаті був проведений із порушенням законодавства. Мова йде про 2,6 мільйони голосів. За його словами, місцевий суд вніс зміни в закон про голосування у Пенсильванії майже перед президентськими виборами та одразу після них. 

Що передувало: На початку грудня у Міністерстві юстиції США заявили, що не виявили доказів масових фальсифікацій під час голосування за президента США, про що раніше заявляв очільник Білого Дому Дональд Трамп. 

Нагадаємо:

  • Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден виграв голосування Колегії виборників, отримавши понад 270 необхідних голосів. Наступний етап – інавгурація, але перед цим Конгрес має затвердити результати виборів.

Українська правда
Теми: ТрампвибориСША
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