Через полтора месяца после выборов адвокаты Трампа все еще оспаривают результаты
Юристы Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы, подали иск в Верховный Суд США по обжалованию результатов в штате Пенсильвания.
Источник: CNBC
Детали: Адвокаты подали такой иск, которым предлагают полностью изменить результат избирательной гонки.
Так, Рудольф Джулиани утверждает, что подсчет голосов в штате был проведен с нарушением законодательства. Речь идет о 2,6 миллионов голосов. По его словам, местный суд внес изменения в закон о голосовании в Пенсильвании почти перед президентскими выборами и сразу после них.
Что предшествовало: В начале декабря в Министерство юстиции сообщили, что не выявили доказательств массовых фальсификаций во время голосования за президента США, о чем ранее заявлял глава Белого Дома Дональд Трамп.
Напомним:
- Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация, но перед этим Конгресс должен утвердить результаты выборов.