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Через полтора месяца после выборов адвокаты Трампа все еще оспаривают результаты

Понедельник, 21 декабря 2020, 01:12
Через полтора месяца после выборов адвокаты Трампа все еще оспаривают результаты

Юристы Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы, подали иск в Верховный Суд США по обжалованию результатов в штате Пенсильвания.

Источник: CNBC

Детали: Адвокаты подали такой иск, которым предлагают полностью изменить результат избирательной гонки.

Так, Рудольф Джулиани утверждает, что подсчет голосов в штате был проведен с нарушением законодательства. Речь идет о 2,6 миллионов голосов. По его словам, местный суд внес изменения в закон о голосовании в Пенсильвании почти перед президентскими выборами и сразу после них.

Что предшествовало: В начале декабря в Министерство юстиции сообщили, что не выявили доказательств массовых фальсификаций во время голосования за президента США, о чем ранее заявлял глава Белого Дома Дональд Трамп.

Напомним: 

  • Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация, но перед этим Конгресс должен утвердить результаты выборов.

Украинская правда
Темы: ТрампвиборыСША
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