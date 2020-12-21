Бюрократія ускладнює виплату компенсацій медикам – міністр соцполітики

Через бюрократичні складнощі компенсацію за смерть медпрацівника від коронавірусу призначили лише 53 сім’ям.

Джерело: міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Розумієте, коли система не працювала в такому режимі, вона сьогодні, звичайно, дуже неповоротка. Тому ось ця довга історія бюрократична, з цими комісіями, ускладнює процес допомоги сім'ям загиблих медиків. Герої, а складності є. Я це визнаю".

Деталі: За її словами, наразі померли від вірусу понад 300 медиків. Для отримання виплати спеціальна комісія має провести розслідування. Лише тоді можна родині можна розраховувати на компенсацію. Але українські чиновники виявились не готові до цього, через що і ускладнюється процедура.

Вона також додала, що у деяких померлих не було родичів.

Що передувало: За інформацією Bihus.info, грошові компенсації від держави отримали лише два десятки з 236 родин померлих від COVID-19 лікарів.

Нагадаємо: