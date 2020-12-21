Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бюрократія ускладнює виплату компенсацій медикам – міністр соцполітики

Понеділок, 21 грудня 2020, 05:58

Через бюрократичні складнощі компенсацію за смерть медпрацівника від коронавірусу призначили лише 53 сім’ям.

Джерело: міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Розумієте, коли система не працювала в такому режимі, вона сьогодні, звичайно, дуже неповоротка. Тому ось ця довга історія бюрократична, з цими комісіями, ускладнює процес допомоги сім'ям загиблих медиків. Герої, а складності є. Я це визнаю".

Деталі: За її словами, наразі померли від вірусу понад 300 медиків. Для отримання виплати спеціальна комісія має провести розслідування. Лише тоді можна родині можна розраховувати на компенсацію. Але українські чиновники виявились не готові до цього, через що і ускладнюється процедура.

Вона також додала, що у деяких померлих не було родичів. 

Що передувало: За інформацією Bihus.info, грошові компенсації від держави отримали лише два десятки з 236 родин померлих від COVID-19 лікарів. 

Нагадаємо:

  • За законом, родини померлих мають отримати компенсацію від держави – 1 млн 576 тис. 500 гривень, якщо буде доведено, що медик інфікувався коронавірусом на робочому місці.
  • В Офісі президента заявляли, що діти медпрацівників, які загинули через ускладнення від коронавірусної хвороби, користуватимуться такими ж пільгами під час вступу до ВНЗ, як і абітурієнти, один із батьків яких поліг на Донбасі.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом

Україна може отримати від COVAX 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Уряд спростив переїзд в Україну білоруських спеціалістів

ІнфографікаЗеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Відео, фотоУ Харкові прощаються з Кернесом: 400 поліцейських охорони, а відспівував сам Онуфрій

За добу в Україні на COVID захворіли 537 дітей та 422 медики

Усі новини...
Останні новини
21:22
Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом
21:07
Офіційний курс на 24 грудня: гривня ослабла
20:52
"Кілок в серце Nord Stream-2": США готують нові санкції проти російського газопроводу – ЗМІ
20:35
"Пішов з молотка" ще один завод "Укрспирту"
20:18
AstraZeneca подала запит на реєстрацію своєї вакцини – саме її може отримати Україна
19:56
США розширили санкції проти режиму в Білорусі
19:30
НБУ призначив нового директора департаменту фінмоніторингу
19:18
оновленоСніг в Україні: протягом дня в ДТП загинули 13 людей
18:51
Керівництво Michelin вибачилось за "російський борщ" перед посольством України
18:37
Кабмін визначив бізнес-модель Приватбанку на 2020-2024 роки
Усі новини...