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Бюрократия затрудняет выплату компенсаций медикам – министр соцполитики

Понедельник, 21 декабря 2020, 05:58

Из-за бюрократических сложностей компенсацию за смерть медработника от коронавируса назначили только 53 семьям.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Понимаете, когда система не работала в таком режиме, она сегодня, конечно, очень неповоротливая. Поэтому вот эта длинная история бюрократическая, с этими комиссиями, усложняет процесс помощи семьям погибших медиков. Герои, а сложности есть. Я это признаю".

Детали: По ее словам, на данный момент умерли от вируса более 300 медиков. Для получения выплаты специальная комиссия должна провести расследование. Только тогда можно семье можно рассчитывать на компенсацию. Но украинские чиновники оказались не готовы к этому, из-за чего и усложняется процедура.

Она также добавила, что в некоторых умерших не было родственников.

Украинская правда


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