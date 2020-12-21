Бюрократия затрудняет выплату компенсаций медикам – министр соцполитики
Из-за бюрократических сложностей компенсацию за смерть медработника от коронавируса назначили только 53 семьям.
Источник: министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Украина 24"
Прямая речь: "Понимаете, когда система не работала в таком режиме, она сегодня, конечно, очень неповоротливая. Поэтому вот эта длинная история бюрократическая, с этими комиссиями, усложняет процесс помощи семьям погибших медиков. Герои, а сложности есть. Я это признаю".
Детали: По ее словам, на данный момент умерли от вируса более 300 медиков. Для получения выплаты специальная комиссия должна провести расследование. Только тогда можно семье можно рассчитывать на компенсацию. Но украинские чиновники оказались не готовы к этому, из-за чего и усложняется процедура.
Она также добавила, что в некоторых умерших не было родственников.
Что предшествовало: По информации Bihus.info, денежные компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших от COVID-19 врачей.
Напомним:
- По закону, семьи умерших должны получить компенсацию от государства - 1 млн 576 тыс. 500 гривен, если будет доказано, что медик заразился коронавирусом на рабочем месте.
- В Офисе президента заявляли, что дети медработников, погибших из-за осложнений от коронавирусной болезни, будут пользоваться такими же льготами при поступлении в вузы, как и абитуриенты, один из родителей которых погиб на Донбассе.