Взятка на миллион: младшему Гладковскому объявили подозрение

НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.

Источник: сайт Национальнго антикоррупционного бюро, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Telegram

Детали: НАБУ не указывает имя подозреваемого, однако его называет Лещенко со ссылкой на "своих инсайдеров".

Следствие установило, что Гладковський вместе с рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Благодаря усилиям подозреваемого "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За что он получал взятки в размере 50% от суммы незаконной прибыли участников схемы.

Таким образом, пишет НАБУ, только по одному договору Гладковський получил 950 тысяч гривен, и это не единственный случай - остальные факты сейчас расследуют.

Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили за НАБУ.

В целом, следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии "Оптимумспецдетали". Из них двое уже осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы "Укроборонпрому" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн.

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