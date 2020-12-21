Окупанти 6 разів порушили "тишу" на Донбасі, у ЗСУ двоє поранених

Протягом доби 21 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів швидко доставили до медичного закладу, де їм надана належна медична допомога. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Біля Луганського противник вів вогонь в бік наших позицій з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемету та гранатометів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог також провокував наших воїнів, вівши вогонь з гранатометів та мінометів 82-го калібру.

Російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню та здійснили два неприцільних провокативних постріли зі станкового протитанкового гранатомету неподалік Водяного, що на Приазов’ї".

Деталі: Зазначається, що на обстріли противника ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.