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Оккупанты 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе, в ВСУ двое раненых

Понедельник, 21 декабря 2020, 17:05
Оккупанты 6 раз нарушили тишину на Донбассе, в ВСУ двое раненых

В течение суток 21 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия. Двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов быстро доставили в медицинское учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

Возле Луганского противник вел огонь в сторону наших позиций из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Вблизи населенного пункта Шумы враг также провоцировал наших воинов, ведя огонь из гранатометов и минометов 82-го калибра.

Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня и осуществили два неприцельных провокационных выстрела из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Водяного, что на Приазовье".

Детали: Отмечается, что на обстрелы противника ВСУ открыли огонь.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассвойна
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