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Низка "слуг" на чолі з Бужанським хочуть скасувати штрафи за відмову обслуговувати українською

Понеділок, 21 грудня 2020, 19:23

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський та майже 30 його однопартійців внесли в Верховну Раду законопроєкт, в якому пропонують скасувати штрафи за відмову обслуговувати державною мовою, що передбачене статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Джерело: сайт парламенту, Бужанський у Telegram

Деталі: Серед підписантів – Олександр Дубінський, Данило Гетманцев, Євгеній Брагар, Олександр Качура та інші.

Наразі законопроєкт передали на розгляд керівництву й у ньому немає тексту й пояснювальної записки. Проте Бужанський у соцмережах пояснив, що це за законопроєкт.

Пряма мова Бужанського: "З 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з яким вся сфера обслуговування, весь бізнес повинен працювати державною мовою, інакше штраф. Немаленький, до речі, до 6800 гривень.

Це абсурд, бізнес зобов’язаний тільки платити податки й нічого більше, інше регулює ринок. Я не хочу нічого змінювати частинами в самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную скасувати ці штрафи, і розв'язати це питання таким чином, а не плодити донощиків".

Що було раніше: В грудні 2019 року Бужанський вніс до Ради законопроєкт про скасування закону про державну мову, ухвалений у 2019 році.

Комітет рекомендував відхилити цей законопроєкт.

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Теми: моваВерховна РадаСлуга народуштрафи


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