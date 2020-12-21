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Ряд "слуг" во главе с Бужанским хотят отменить штрафы за отказ обслуживать на украинском

Понедельник, 21 декабря 2020, 18:23
Ряд слуг во главе с Бужанским хотят отменить штрафы за отказ обслуживать на украинском

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский и почти 30 его однопартийцев внесли в Верховную Раду законопроект, в котором предлагают отменить штрафы за отказ обслуживать государственным языком, что предусмотрено статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Источник: сайт парламента, Бужанский в Telegram

Детали: Среди подписантов - Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Евгений Брагарь, Александр Качура.

Сейчас законопроект передали на рассмотрение руководству, и в нем нет текста и пояснительной записки. Однако Бужанский в соцсетях объяснил, что это за законопроект, и им предусмотрено.

Прямая речь Бужанского: "С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен.

Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, другое регулирует рынок. Я не хочу ничего менять частями в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков".

Что было раньше: в декабре 2019 года Бужанский внес в Раду законопроект об отмене закона о государственном языке, принятый в 2019 году.

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Украинская правда

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Темы: языкВерховная РадаСлуга народаштрафы
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