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Комітет не підтримав "мовний" законопроєкт Бужанського

Середа, 17 червня 2020, 19:47

Комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на голову комітету Микиту Потураєва

Пряма мова Потураєва: "Рекомендувати відхилити законопроєкт №2362 на основі висновку комітету".

Деталі: Законопроєктом Бужанський пропонує, щоби перехід для шкіл з російською мовою навчання на нові навчальні плани, які передбачають більшу частку викладання українською, відклали до вересня 2023 року.

Що було раніше: Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявляє, що вніс до Ради законопроєкт про скасування закону про державну мову, ухвалений у 2019 році.    

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Передісторія:

  • 16 липня в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • Закон закріплює, що єдиною державною(офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
  • Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.
  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого. За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Після своє перемоги на виборах Володимир Зеленський заявив, що після вступу на посаду проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.

Теми: мовакомітетиВерховна Радазакон про мови


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