Комітет не підтримав "мовний" законопроєкт Бужанського

Комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на голову комітету Микиту Потураєва

Пряма мова Потураєва: "Рекомендувати відхилити законопроєкт №2362 на основі висновку комітету".

Деталі: Законопроєктом Бужанський пропонує, щоби перехід для шкіл з російською мовою навчання на нові навчальні плани, які передбачають більшу частку викладання українською, відклали до вересня 2023 року.

Що було раніше: Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявляє, що вніс до Ради законопроєкт про скасування закону про державну мову, ухвалений у 2019 році.

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