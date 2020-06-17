Комітет не підтримав "мовний" законопроєкт Бужанського
Комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на голову комітету Микиту Потураєва
Пряма мова Потураєва: "Рекомендувати відхилити законопроєкт №2362 на основі висновку комітету".
Деталі: Законопроєктом Бужанський пропонує, щоби перехід для шкіл з російською мовою навчання на нові навчальні плани, які передбачають більшу частку викладання українською, відклали до вересня 2023 року.
Що було раніше: Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявляє, що вніс до Ради законопроєкт про скасування закону про державну мову, ухвалений у 2019 році.
Читайте також:
"Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"
"Солдати Зе" і "слуги Коломойського". Хто контролює фракцію Зеленського
Передісторія:
- 16 липня в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- Закон закріплює, що єдиною державною(офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
- Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.
- 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого. За це рішення проголосували 278 парламентарів.
- Після своє перемоги на виборах Володимир Зеленський заявив, що після вступу на посаду проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.