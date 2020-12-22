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Зеленський змінив заступницю Єрмака

Вівторок, 22 грудня 2020, 08:23
Зеленський змінив заступницю Єрмака
Нова заступниця Юлія Свириденко

Президент Володимир Зеленський призначив заступницею голови Офісу президента Юлію Свириденко, звільнивши з цієї посади Юлію Ковалів.

Джерело: його відповідні укази від 22 грудня, опубліковані на сайті президента

Дослівно: "Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України.

Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України".

Передісторія: 21 грудня ввечері стало відомо, що заступниця голови ОП Андрія Єрмака - Юлія Ковалів йде із займаної посади за власним бажанням, а на її місці працюватиме Юлія Свириденко, яку щойно звільнили з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Джерела в ОП зазначають, що Ковалів залишається працювати в "Нафтогазі" та буде радницею Зеленського.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакОфіс президента
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