Зеленський змінив заступницю Єрмака

Президент Володимир Зеленський призначив заступницею голови Офісу президента Юлію Свириденко, звільнивши з цієї посади Юлію Ковалів.

Джерело: його відповідні укази від 22 грудня, опубліковані на сайті президента

Дослівно: "Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України.

Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України".

Передісторія: 21 грудня ввечері стало відомо, що заступниця голови ОП Андрія Єрмака - Юлія Ковалів йде із займаної посади за власним бажанням, а на її місці працюватиме Юлія Свириденко, яку щойно звільнили з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Джерела в ОП зазначають, що Ковалів залишається працювати в "Нафтогазі" та буде радницею Зеленського.