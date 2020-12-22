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Зеленский сменил заместительницу Ермака

Вторник, 22 декабря 2020, 09:23
Новый зам Юлия Свириденко

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, уволив с этой должности Юлию Ковалив.

Источник: его соответствующие указы от 22 декабря, опубликованные на сайте президента

Дословно: "Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины".

Предыстория: 21 декабря вечером стало известно, что заместитель главы ОП Андрея Ермака - Юлия Ковалив уходит с занимаемой должности по собственному желанию, а на ее месте будет работать Юлия Свириденко, которую только что уволили с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Источники в ОП отмечают, что Ковалив остается работать в "Нафтогазе" и будет советником Зеленского.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакОфис президента


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