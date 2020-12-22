Садовий з антитілами вже на роботі: планується сесія міськради

Міський голова Львова Андрій Садовий одужав від коронавірусу та вийшов на роботу, сесія міської ради має відбутися 23 грудня.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова: "…маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід.

Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ".

Деталі: За словами Садового, на середу планується сесія міської ради: мають сформувати депутатські комісії, обрати секретаря ради. В четвер окремо мають провести бюджетну сесію.

Передісторія:

Заплановане на 18 грудня засідання сесії Львівської міськради перенесли через коронавірус у міського голови Андрія Садового.

Львівська міська рада нового скликання провела перше засідання 24 листопада без мера, на якому депутати прийняли присягу.

Садовий заявив, що розцінює проведення сесії 24 листопада як спробу узурпації влади з боку депутатів.

Голова фракції "Європейська солідарність" у Львівській міськраді Петро Адамик відповів на звинувачення мера Андрія Садового у махінаціях з організацією засідання депутатів, посилаючись на закон "Про місцеве самоврядування".

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