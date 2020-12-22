Садовий з антитілами вже на роботі: планується сесія міськради
Міський голова Львова Андрій Садовий одужав від коронавірусу та вийшов на роботу, сесія міської ради має відбутися 23 грудня.
Джерело: Садовий у Facebook
Пряма мова: "…маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід.
Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ".
Деталі: За словами Садового, на середу планується сесія міської ради: мають сформувати депутатські комісії, обрати секретаря ради. В четвер окремо мають провести бюджетну сесію.
Передісторія:
- Заплановане на 18 грудня засідання сесії Львівської міськради перенесли через коронавірус у міського голови Андрія Садового.
- Львівська міська рада нового скликання провела перше засідання 24 листопада без мера, на якому депутати прийняли присягу.
- Садовий заявив, що розцінює проведення сесії 24 листопада як спробу узурпації влади з боку депутатів.
- Голова фракції "Європейська солідарність" у Львівській міськраді Петро Адамик відповів на звинувачення мера Андрія Садового у махінаціях з організацією засідання депутатів, посилаючись на закон "Про місцеве самоврядування".
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