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Садовий з антитілами вже на роботі: планується сесія міськради

Вівторок, 22 грудня 2020, 11:54
Садовий з антитілами вже на роботі: планується сесія міськради

Міський голова Львова Андрій Садовий одужав від коронавірусу та вийшов на роботу, сесія міської ради має відбутися 23 грудня.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова: "…маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід.

Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ".

Деталі: За словами Садового, на середу планується сесія міської ради: мають сформувати депутатські комісії, обрати секретаря ради. В четвер окремо мають провести бюджетну сесію.

Передісторія

  • Заплановане на 18 грудня засідання сесії Львівської міськради перенесли через коронавірус у міського голови Андрія Садового.
  • Львівська міська рада нового скликання провела перше засідання 24 листопада без мера, на якому депутати прийняли присягу.
  • Садовий заявив, що розцінює проведення сесії 24 листопада як спробу узурпації влади з боку депутатів.
  • Голова фракції "Європейська солідарність" у Львівській міськраді Петро Адамик відповів на звинувачення мера Андрія Садового у махінаціях з організацією засідання депутатів, посилаючись на закон "Про місцеве самоврядування".

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Українська правда
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