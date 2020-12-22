Садовый с антителами уже на работе: планируется сессия горсовета

Городской председатель Львова Андрей Садовый оправился от коронавируса и вышел на работу, сессия городского совета должна состояться 23 декабря.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь: "... имею первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт.

Каждый человек переносит ковид по-своему. Поэтому не буду никому советовать, какие препараты принимать, потому что болезнь и симптоматика очень разная и персональная. Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать. К концу года много дел".

Детали: По словам Садового, на среду планируется сессия городского совета: должны сформировать депутатские комиссии, избрать секретаря совета. В четверг отдельно должны провести бюджетную сессию.

Предыстория:

Запланированное на 18 декабря заседание сессии Львовского горсовета перенесли из-за коронавируса у мэра Андрея Садового.

Львовский городской совет нового созыва провел первое заседания 24 ноября без мэра, на котором депутаты приняли присягу.

Садовый заявил, что расценивает проведение сессии 24 ноября как попытку узурпации власти со стороны депутатов.

Председатель фракции "Европейская солидарность" во Львовском горсовете Петр Адамык ответил на обвинения мэра Садового в махинациях с организацией заседания депутатов, ссылаясь на закон "О местном самоуправлении".

Читайте также: Все на Львов. Как Садовый и соратники Порошенко за кресло мэра воевали