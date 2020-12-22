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Садовый с антителами уже на работе: планируется сессия горсовета

Вторник, 22 декабря 2020, 12:54

Городской председатель Львова Андрей Садовый оправился от коронавируса и вышел на работу, сессия городского совета должна состояться 23 декабря.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь: "... имею первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт.

Каждый человек переносит ковид по-своему. Поэтому не буду никому советовать, какие препараты принимать, потому что болезнь и симптоматика очень разная и персональная. Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать. К концу года много дел".

Детали: По словам Садового, на среду планируется сессия городского совета: должны сформировать депутатские комиссии, избрать секретаря совета. В четверг отдельно должны провести бюджетную сессию.

Предыстория:

  • Запланированное на 18 декабря заседание сессии Львовского горсовета перенесли из-за коронавируса у мэра Андрея Садового.
  • Львовский городской совет нового созыва провел первое заседания 24 ноября без мэра, на котором депутаты приняли присягу.
  • Садовый заявил, что расценивает проведение сессии 24 ноября как попытку узурпации власти со стороны депутатов.
  • Председатель фракции "Европейская солидарность" во Львовском горсовете Петр Адамык ответил на обвинения мэра Садового в махинациях с организацией заседания депутатов, ссылаясь на закон "О местном самоуправлении".

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Украинская правда


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