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Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту. Але успіхи вже бачить

Вівторок, 22 грудня 2020, 11:57
Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту. Але успіхи вже бачить

Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу за 2020 рік. 

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Рік ще не закінчився, не було ще і звіту генерального прокурора про роботу в цьому році. Тож для остаточних висновків ще зарано.

Суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової. Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури.

Проте якісну оцінку діяльності генерального прокурора буде коректно давати лише після того, як Ірина Венедіктова представить звіт про свою діяльність в цьому році".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: ВенедіктоваЗеленськийОфіс генпрокурора
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