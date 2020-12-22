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Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту. Але успіхи вже бачить

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:57

Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу за 2020 рік. 

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Рік ще не закінчився, не було ще і звіту генерального прокурора про роботу в цьому році. Тож для остаточних висновків ще зарано.

Суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової. Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури.

Проте якісну оцінку діяльності генерального прокурора буде коректно давати лише після того, як Ірина Венедіктова представить звіт про свою діяльність в цьому році".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Олександр Шумілін, УП
Теми: ВенедіктоваЗеленськийОфіс генпрокурора


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