Зеленський дав Венедіктовій час до нового року

Президент Володимир Зеленський дав генеральному прокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Джерело: інтерв’ю Зеленського "BBC News Україна"

Пряма мова: "Якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь".

Деталі: Зеленський заявив, що минулі керівники правоохоронних органів, зокрема антикорупційних "нікого не посадили".

Пряма мова: "Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року - дуже замало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли".

За словами Зеленського, призначаючи колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку, він говорив йому, що через пів року буде вимагати "реальний результат".

Реагуючи на слова інтерв’юера, що 6 місяців – короткий термін, Зеленський відповів, що "немає часу".

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