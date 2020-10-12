Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дав Венедіктовій час до нового року

Понеділок, 12 жовтня 2020, 10:33
Зеленський дав Венедіктовій час до нового року

Президент Володимир Зеленський дав генеральному прокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Джерело: інтерв’ю Зеленського "BBC News Україна"

Пряма мова: "Якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь".

Деталі: Зеленський заявив, що минулі керівники правоохоронних органів, зокрема антикорупційних "нікого не посадили".

Пряма мова: "Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року - дуже замало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли".

За словами Зеленського, призначаючи колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку, він говорив йому, що через пів року буде вимагати "реальний результат".

Реагуючи на слова інтерв’юера, що 6 місяців – короткий термін, Зеленський відповів, що "немає часу".

Читайте також:  Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою

Ірина Венедіктова: В розмові з Зеленським про моє призначення прізвище Порошенка не звучало

Нагадаємо:

  • 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку з посади.
  • Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури, оскільки руками свого генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестації. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийГенпрокуратураВенедіктоваОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: