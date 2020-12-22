Катастрофа Ан-26: суд арештував командира військової частини з Чугуєва

Печерський суд Києва взяв під варту командира військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслава Глазунова за підозрою у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців.

Джерело: Hromadske із зали суду

Деталі: За даними слідства, Глазунов затверджував планову таблицю польотів, яка передбачала навчальні польоти із зупинками для технічного обстеження, та дозволив проведення так званих конвеєрних польотів — коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а конвеєром виконує наступний. Це, на думку слідства, і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна в повітрі і не зміг оперативно владнати проблему.

Також, за даними слідства, порушенням є те, що на літак допустили 18 штурманів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців. Прокурори наголошують, що на борту було лише 10 парашутів та 10 кисневих масок, що також вказує на те, що кількість людей на борту була перевищена.

Також слідчі наголошують на тому, що командир екіпажу Богдан Кишеня 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт. Крім цього, слідчі кажуть, що Кишеня мав проблеми з посадкою літака і це його керівництво мало б врахувати.

Прокуратура просила взяти під варту Глазунова, а адвокат підозрюваного Сергій Рогозін просив залишити клопотання без задоволення, наголосивши, що його підзахисний не збирається переховуватися.

Також адвокат заявив, що в плановій таблиці польотів відсутня інформація про конвеєрні польоти. А прокурори, зі свого боку, сказали, що там вказано про зупинки, які мали здійснюватися, але не здійснювалися.

Ще адвокат розповів про позитивну характеристику Глазунова, зокрема про те, що він є учасником бойових дій, має нагороди від Міністерства оборони, а також має серцево-судинні захворювання.

Сам підозрюваний зазначив, що вага на борту не була перевищена, а щодо допуску Кишені рішення ухвалив не він. Також Глазунов наголосив, що польоти конвеєром не мали систематичного порядку, а також зазначив, що того дня не був командиром зміни, а тому не міг це контролювати.

Також Глазунов стверджував, що у кожного з військових були парашути та кисневі маски, а технічна перевірка не дала б результатів, оскільки, за його словами, поламка сталась під час набрання швидкості.

Також він уточнив, чому про допуск пілота рішення ухвалював не він.

Пряма мова: "У цей день я був старшим першої зміни, старшим другої зміни був мій заступник. З 15:30 до 18:00 я був уже у своєму робочому кабінеті, працював з документами. Спостереження виконувала інша людина. Мене звинувачують у тому, що я давав команду на конвеєр? Я не давав команду на конвеєр. Її дає командир польотів. Так, старший зміни його контролює, може втрутитися і не допустити цього. Але я це зробити не міг, оскільки не був на місці в цей час.

Щодо Кишені. Я не міг права його перевіряти, оскільки я не маю допуску, я маю допуск лише на літак Л-39. Безпосередньо його підготовкою займається керівник ескадрильї. Так, контрольний політ йому дав командир і після контрольного польоту, вирішив, що він готовий, після цього Кишеня полетів сам, а потім з курсантами. І це контролює мій заступник з льотної підготовки".